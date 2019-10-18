Не гірше Google Pixel 4: як встановити Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi

Нещодавно компанія Google випустила свою нову лінійку смартфонів Pixel 4. Одразу стало очевидно, що це буде одна з найкращих камер на ринку. При цьому в компанії наголосили, що таку якісну роботу забезпечує саме софт.

Зокрема, якісні нічні фото виходять завдяки оновленій програмі Night Sight, який доступний у додатку Google Camera 7.0. Також у цьому додатку є функція Astrophotography Mode – режим фотографування зоряного нічного неба.

До теми: Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

Таким чином, ідеальні знімки зоряного неба можна зробити і на інші смартфони. Як пише Gizchina, цю програму можна встановити на смартфони виробництва Xiaomi та деяких інших брендів. Зокрема, на такі моделі:

Poco F1 Redmi K20 Redmi Note 7 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A3 Redmi Note 5 Pro Redmi Note 6 Pro Redmi Note 7S Redmi Note 7 Pro Asus Zenfone Max Pro M1 і M2 Asus Zenfone Max Pro M2 Смартфони Realme Смартфони OnePlus

Як встановити? Для початку потрібно завантажити Google Camera 7.0. далі переходимо у розділ налаштувань в додатку. А після цього треба додати ці рядки в розділ для розробників:

camera.cuttle.darken camera.cuttle.extended camera.cuttle.extended_iterable_burst

Після цього Astrophotography Mode автоматично буде вмикатись в нічному режимі. При цьому для вдалих знімків знадобиться штатив, адже на створення знімка може піти більше хвилини.

Додаток Google Camera 7.0 отримував також кілька інших поліпшень, наприклад прозорий інтерфейс, розмиття в русі, AR Photobooth, Audio Zoom тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно