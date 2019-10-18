Не гірше Google Pixel 4: як встановити Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi

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Як встановити Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi
Як встановити Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi / thenextweb.com

Нещодавно компанія Google випустила свою нову лінійку смартфонів Pixel 4. Одразу стало очевидно, що це буде одна з найкращих камер на ринку. При цьому в компанії наголосили, що таку якісну роботу забезпечує саме софт.

Зокрема, якісні нічні фото виходять завдяки оновленій програмі Night Sight, який доступний у додатку Google Camera 7.0. Також у цьому додатку є функція Astrophotography Mode – режим фотографування зоряного нічного неба.

До теми: Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

Таким чином, ідеальні знімки зоряного неба можна зробити і на інші смартфони. Як пише Gizchina, цю програму можна встановити на смартфони виробництва Xiaomi та деяких інших брендів. Зокрема, на такі моделі:

  1. Poco F1
  2. Redmi K20
  3. Redmi Note 7
  4. Xiaomi Mi A2
  5. Xiaomi Mi A3
  6. Redmi Note 5 Pro
  7. Redmi Note 6 Pro
  8. Redmi Note 7S
  9. Redmi Note 7 Pro
  10. Asus Zenfone Max Pro M1 і M2
  11. Asus Zenfone Max Pro M2
  12. Смартфони Realme
  13. Смартфони OnePlus

Як встановити? Для початку потрібно завантажити Google Camera 7.0. далі переходимо у розділ налаштувань в додатку. А після цього треба додати ці рядки в розділ для розробників:

  1. camera.cuttle.darken
  2. camera.cuttle.extended
  3. camera.cuttle.extended_iterable_burst

Після цього Astrophotography Mode автоматично буде вмикатись в нічному режимі. При цьому для вдалих знімків знадобиться штатив, адже на створення знімка може піти більше хвилини.

Додаток Google Camera 7.0 отримував також кілька інших поліпшень, наприклад прозорий інтерфейс, розмиття в русі, AR Photobooth, Audio Zoom тощо.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Google Pixel
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