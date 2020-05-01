Не iPhone: в Apple розказали, який продукт приніс рекордний прибуток

Компанія Apple оприлюднила звіт про фінансові результати за підсумками роботи у другому кварталі фіскального 2020 року (завершився 28 березня). Очевидно, що відбулося падіння продажів смартфонів, але від фірмових сервісів компанія отримала рекордний прибуток.

Як пише видання The Verge, незважаючи на кризу через коронавірус, загалом компанія змогла наростити виручку на 1% – до 58,3 мільярда доларів. Цей показник вищий, від прогнозів аналітиків, які говорили про 53,8 мільярда доларів прибутку.

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Детальніше про звіт

Що стосується продажів девайсів компанії, то практично усі пристрої показували зниження продажу. Винятком стали лише AirPods і Apple Watch, які продемонстрували зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

А от фірмові сервіси компанії, такі як стрімінгова платформа Apple TV Plus, сервіс переплати відеоігор Apple Arcade, музичний сервіс Apple Music тощо, забезпечили компанії рекордний прибуток. Це очевидно, адже більшість людей зараз сидять вдома та шукають розваги.

Загалом ці сервіси принесли компанії сукупний дохід у розмірі 13,3 мільярда доларів. Для порівняння, у другому кварталі попереднього фіскального року сервіси згенерували виручку 11,5 мільярда доларів.

За підсумками другого кварталу фіскального 2020 року компанія Apple отримала чистий прибуток у розмірі 11,2 мільярда доларів, що трохи менше за показник минулого року – 11,6 мільярда доларів.

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