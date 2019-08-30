Не iPhone XI: відома назва нової лінійки смартфонів Apple

621 Читать новость на русском
Назва нових смартфонів Apple – iPhone 11
Назва нових смартфонів Apple – iPhone 11 / Фото з вільних джерел

Корпорація Apple лише готується до презентації нових iPhone, а в мережі вже з'явилися перші деталі щодо назви модельного ряду смартфонів компанії. Джерелом нового витоку став китайський виробник аксесуарів, який випустив чохли на iPhone ще до їх офіційного релізу.

В китайській соціальній мережі Weibo з'явилися знімки асортименту роздрібного магазину Huaqiang North в Шеньчжені, повідомляє Mydrivers.

Читайте також: Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися

Як називатимуться нові iPhone? На фотографіях чітко видно виріз під квадратний модуль основної камери, якою, за наявною інформацією, будуть оснащені нові iPhone.

Примітно, що на чохлах вказані і назви неанонсованих моделей: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. З чуток, новинки Apple надійдуть у продаж саме під такими назвами.

iPhone 11
Чохли на нові iPhone 11

Варто відзначити і наявність значного асортименту кольорів, що побічно вказує на плани компанії представити новинки в різних колірних рішеннях.

iPhone 11
Apple представить iPhone 11 вже 10 вересня

Дата презентації iPhone 11. Зауважимо, традиційна осіння презентація Apple відбудеться 10 вересня в театрі імені Стіва Джобса (Купертіно, США) о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
сьогодні
10943
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
сьогодні 16:10 Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
1266
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
28 серпня 16:02 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
7723
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
28 серпня 08:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 2071
Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
27 серпня 16:04 Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
1708
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
26 серпня 21:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 4329
Новини
Більше новин
Залиште відгук