Не iPhone XI: відома назва нової лінійки смартфонів Apple

Корпорація Apple лише готується до презентації нових iPhone, а в мережі вже з'явилися перші деталі щодо назви модельного ряду смартфонів компанії. Джерелом нового витоку став китайський виробник аксесуарів, який випустив чохли на iPhone ще до їх офіційного релізу.

В китайській соціальній мережі Weibo з'явилися знімки асортименту роздрібного магазину Huaqiang North в Шеньчжені, повідомляє Mydrivers.

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Як називатимуться нові iPhone? На фотографіях чітко видно виріз під квадратний модуль основної камери, якою, за наявною інформацією, будуть оснащені нові iPhone.

Примітно, що на чохлах вказані і назви неанонсованих моделей: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. З чуток, новинки Apple надійдуть у продаж саме під такими назвами.



Чохли на нові iPhone 11

Варто відзначити і наявність значного асортименту кольорів, що побічно вказує на плани компанії представити новинки в різних колірних рішеннях.



Apple представить iPhone 11 вже 10 вересня

Дата презентації iPhone 11. Зауважимо, традиційна осіння презентація Apple відбудеться 10 вересня в театрі імені Стіва Джобса (Купертіно, США) о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

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