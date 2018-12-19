Не лише "діряві" дисплеї: Samsung представила нові рішення для маскування селфі-камери

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Samsung представила нові рішення для маскування селфі-камери
Samsung представила нові рішення для маскування селфі-камери / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung зареєструвала патент з описом нових методів зменшення рамок в смартфонах. Корейський виробник планує інтегрувати фронтальну камеру із екраном і не обмежиться "дірявими" смартфонами.

Про це повідомляє 4PDA.

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У листопаді на презентації гнучкого смартфона Samsung показала чотири варіанти безрамкових екранів: Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O і New Infinity. В останньому випадку в пристроях взагалі немає вирізів, а фронтальна камера і датчики вбудовані під екран.

Samsung
Вирізи в дисплеї під камеру в майбутніх смартфонах Samsung

У новому патенті південнокорейського гіганта описується ще шість способів інтеграції фронтальної камери з дисплеєм для досягнення максимальної безрамковості. Всі вони відрізняються висотою розміщення сенсора, через що змінюється розмір і форма "чубчика". У всіх випадках виріз набагато менше, ніж у вже представлених на ринку смартфонах.

Samsung
Samsung представила нові вирізи під фронтальну камеру у дисплеї

Очікується, що майбутні флагмани компанії отримають екрани з отворами під фронтальну камеру, тоді як вирізи Samsung може використовувати в більш доступних моделях.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Розробки
Джерело: Техно
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