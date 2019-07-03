Не минуло й 35 років: Microsoft оголосила про вихід Windows 1.0

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Microsoft оголосила про вихід Windows 1.0
Microsoft оголосила про вихід Windows 1.0 / NewsBeezer

Компанія Microsoft неочікувано оголосила про презентацію нової операційної системи Windows 1.0. Як запевняють редмондці, ця ОС побудована на базі MS-DOS Executive

Як повідомляє 4PDA, в опублікованому компанією Microsoft ролику спочатку видно логотип Windows 10, а потім і всіх попередніх версій "вікон" до найпершої – Windows 1.0.

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Представляємо абсолютно нову Windows 1.0 з MS-Dos Executive, годинником і багато іншим! 
– таке повідомлення з'явилося на всіх акаунтах Microsoft в соціальних мережах.

Що відомо про Windows 1.0? Зауважимо, ця ОС, що служить по суті надбудовою поверх MS-DOS Executive, була анонсована Білом Гейтсом в 1983 році, а її реліз відбувся в 1985 році.

Компанія поки стримана в коментарях і просить користувачів почекати нових подробиць, які повинні з'явитися вже зовсім скоро.

Чому Microsoft представила ОС саме зараз? Дехто припускає, що софтверний гігант вирішив просто підтримати вихід нового сезону популярного серіалу "Дуже дивні справи", дія якого розгортається в 1980 роках. Прем'єра третього сезону відбудеться 4 липня 2019 року на Netflix.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Microsoft
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