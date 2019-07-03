Не минуло й 35 років: Microsoft оголосила про вихід Windows 1.0

Компанія Microsoft неочікувано оголосила про презентацію нової операційної системи Windows 1.0. Як запевняють редмондці, ця ОС побудована на базі MS-DOS Executive

Як повідомляє 4PDA, в опублікованому компанією Microsoft ролику спочатку видно логотип Windows 10, а потім і всіх попередніх версій "вікон" до найпершої – Windows 1.0.

Читайте також: Приватбанк випускає віртуальні картки: переваги та недоліки

Представляємо абсолютно нову Windows 1.0 з MS-Dos Executive, годинником і багато іншим!

– таке повідомлення з'явилося на всіх акаунтах Microsoft в соціальних мережах.

Що відомо про Windows 1.0? Зауважимо, ця ОС, що служить по суті надбудовою поверх MS-DOS Executive, була анонсована Білом Гейтсом в 1983 році, а її реліз відбувся в 1985 році.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) 1 липня 2019 р.

Компанія поки стримана в коментарях і просить користувачів почекати нових подробиць, які повинні з'явитися вже зовсім скоро.

Чому Microsoft представила ОС саме зараз? Дехто припускає, що софтверний гігант вирішив просто підтримати вихід нового сезону популярного серіалу "Дуже дивні справи", дія якого розгортається в 1980 роках. Прем'єра третього сезону відбудеться 4 липня 2019 року на Netflix.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно