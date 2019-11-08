Не минуло й 50 років: в NASA відкрили перший зразок із місячним ґрунтом

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В NASA відкрили перший зразок із місячним ґрунтом
В NASA відкрили перший зразок із місячним ґрунтом / unsplash

Фахівці NASA відкрили один із двох зразків із місячним ґрунтом. Їх доставили на Землю в рамках місій «Аполлон» ще в 1970 роках.

Вивчення зразків проходить в рамках програми Apollo Next Generation Sample Analysis (ANGSA). Цим займаються девять дослідницьких груп із різних організацій.

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Як повідомляється на офіційному сайті NASA, експерти відкрили першу з двох незайманих капсул (це перший зразок місячного ґрунту, відкритий NASA за останні більш ніж 40 років).


В NASA почали досліджувати місячний ґрунт

Що відомо про дослідження? За допомогою рентгенівських сканів вчені склали 3D-зображення зразка всередині капсули, що допомогло їм розібратися в його структурі і зрозуміти, як правильно розділити його між різними командами. Потім зразок витягнули з капсули і розділили на сегменти – для вивчення його різних шарів.

Як це допоможе в наступних місіях на Місяць. Передбачається, що дослідження зразків місячного ґрунту допоможе вченим у розумінні Місяця, його ресурсів – що важливо для програми NASA "Артеміда", спрямованої на повернення людей на Місяць (перший політ з висадкою на Місяць на даний момент заплановано на 2024 рік).


Капсула з місячним ґрунтом

Чому капсулу відкрили саме зараз? Як зазначалося, почати вивчення зразків саме тепер, через близько 50 років, вирішили тому, що зараз для цього є більш досконалі технічні засоби, а отримана інформація може зіграти важливу роль для запланованих місій.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос Місяць NASA
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