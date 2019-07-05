Не працює Google: трапився збій у роботі усіх сервісів пошуковика

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Не працює Google
Не працює Google / unsplash.com

Після того, як перестав працювати коректно Instagram і Facebook, збій у роботі відбувся і в Google. У ніч з 4 на 5 липня (за київським часом) користувачі скаржились на проблеми із роботою усіх сервісів Google.

Як свідчить сервіс Downdetector, проблеми із пошуковиком було у мешканців США, Японії, Британії, Франції, Італії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Польщі та Росії. В Україні проблеми буле не такі серйозні, та все ж з деякими труднощами зіштовхнулись кияни.

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Проблеми з Google

Користувачі скаржились, що не отримували доступ до сервісів Google, наприклад Google Drive, Gmail тощо.

  1. Загалом 55% користувачів поскаржились, що не могли залогінитись;
  2. 44% заявили, шо некоректно працював пошук.

Де не працював Google

Де не працював Google

Що було із Facebook? Збій у роботі Facebook, а також інших сервісів, що належать корпорації, Instagram та WhatsApp, трапився 3 липня. Тоді користувачі скаржились на проблеми із завантаженням та переглядом зображень, а також відправленням повідомлень.
Згодом у Facebook зробили заяву, що під час однієї з операцій з технічного обслуговування трапилась проблема, що й призвела до ускладнень із завантаженням зображень. Також там додали, що проблема вже вирішена.

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Теги: Техно Новини Техно Google Інтернет
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