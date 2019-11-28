Збій в Instagram та Facebook: проблеми з соцмережами виникли і в Україні

163 Читать новость на русском
Збій в Instagram та Facebook / unsplash.com

У роботі соціальних мереж Instagram та Facebook виник збій. Це трапилось у другій половині 28 листопада. Проблеми із роботою сервісів виникають і в українських користувачів.

Збій в Instagram

Як свідчить сервіс Downdetector, соцмережа працює не коректно у багатьох країнах Європи, в тому числі і в Україні, а також у США.

Цікаво: Наскільки сьогодні Україна є покритою інтернетом і що зміниться за 5 років

У нашій країні на збій у роботі скаржаться у Києві, Львові та Миколаєві.

Користувачі сервісу Instagram мають проблеми з оновленням публікацій та з роботою Stories. Також деякі користувачі не можуть зайти у соцмережу.

Де не працює Instagram

Де не працює Instagram

Збій в Facebook

Схожа ситуація і з Facebook (що не дивно, адже вони входять до складу однієї корпорації).

Що стосується регіону, то найбільше проблем припадає на Сполучені Штати. Також збій спостерігають у Франції, Італії, Нідерландах, Угорщині, Польщі, Німеччині та інших країнах Європи. В Україні найбільше скарг надходить із столиці.

Де не працює Facebook

Де не працює Facebook

Користувачі нарікають, що не можуть відкрити конкретну сторінку. Також відбувається збій із відправкою повідомлень та завантаженням фото.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
18853
Автор: Ірина Полицька
Теги: Instagram Facebook Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:31 Найкращі флагманські смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11349
сьогодні 10:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
2482
27 листопада 18:40 Патону 101 і він сам веде сторінку у фейсбуці: цікаві факти про українського вченого
Анастасія Можаровська 820
27 листопада 18:04 Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
Анастасія Можаровська 1778
27 листопада 14:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 7319
Новини
Більше новин
Залиште відгук