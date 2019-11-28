Збій в Instagram та Facebook: проблеми з соцмережами виникли і в Україні

У роботі соціальних мереж Instagram та Facebook виник збій. Це трапилось у другій половині 28 листопада. Проблеми із роботою сервісів виникають і в українських користувачів.

Збій в Instagram

Як свідчить сервіс Downdetector, соцмережа працює не коректно у багатьох країнах Європи, в тому числі і в Україні, а також у США.

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У нашій країні на збій у роботі скаржаться у Києві, Львові та Миколаєві.

Користувачі сервісу Instagram мають проблеми з оновленням публікацій та з роботою Stories. Також деякі користувачі не можуть зайти у соцмережу.

Де не працює Instagram

Збій в Facebook

Схожа ситуація і з Facebook (що не дивно, адже вони входять до складу однієї корпорації).

Що стосується регіону, то найбільше проблем припадає на Сполучені Штати. Також збій спостерігають у Франції, Італії, Нідерландах, Угорщині, Польщі, Німеччині та інших країнах Європи. В Україні найбільше скарг надходить із столиці.

Де не працює Facebook

Користувачі нарікають, що не можуть відкрити конкретну сторінку. Також відбувається збій із відправкою повідомлень та завантаженням фото.

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