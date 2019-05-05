Не пройшло і 30 років: пасьянс "Косинка" потрапив у Всесвітню залу слави відеоігор

Відома гра для операційної системи Windows гра-пасьянс "Косинка" отримала місце у Всесвітньому Залі слави відеоігор.

Всесвітній Зал слави відеоігор відкрився 4 червня 2015 року та розташований на виставці eGameRevolution Національного музею гри в місті Рочестер в штаті Нью-Йорк. Про це розповіла сама компанія в офіційному блозі Xbox.

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Гра була розроблена в 1988-му році стажером Microsoft Уесом Черрі і з'явилась у складі Windows 3.0. Проте спочатку гра була для того, аби в ігровій формі привчити користувачів до таких інноваційних технологій, як: графічний інтерфейс та комп'ютерна миша.

Гра входила до складу Windows аж до Windows 8, але в честь 25-річчя гри її повернули до складу Windows 10 в квітні 2015-го року.

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