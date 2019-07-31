Не такий вже й корисний: лікарі-кардіологи розкритикували смарт-годинник Apple Watch 4

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Лікарі-кардіологи розкритикували смарт-годинник Apple Watch 4
Лікарі-кардіологи розкритикували смарт-годинник Apple Watch 4 / Cult of Mac

Моніторинг ЕКГ – ключова фішка розумних годинників Apple Watch Series 4, яка в теорії здатна врятувати життя свого власника. Втім, не завжди рекламні обіцянки співпадають з реальністю, тому лікарі-кардіологи поставили під сумнів користь такої функції "яблучного" девайса.

Співробітники порталу CNET провели консультації з низкою кардіологів і зібрали дані маркетингових досліджень.

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Цільова аудиторія смарт-годинників. За статистикою, більшість покупців Apple Watch – люди у віці від 18 до 34 років. За даними Центру профілактики і контролю захворювань США, від фібриляції передсердь, яку, за заявою виробника, може діагностувати пристрій, страждають в основному користувачі старше 65 років.

Іншими словами, для більшої частини цільової аудиторії Apple Watch 4 функція реєстрації ЕКГ в більшості випадків просто не потрібна.

via GIPHY

Чому лікарі-кардіологи сумніваються в основній функції Apple Watch 4? Доктор медичних наук, професор профілактичної кардіології в Університеті Мічигану Венкатеш Мурті стверджує, що близько 90% відсотків "тривожних сигналів" пристрою у користувачів молодших вікових груп є помилковою тривогою.

Використання кардіомоніторингу мільйонами людей може призвести до призначень лікування навіть у випадках, коли в цьому немає необхідності.

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Apple Watch 4 все ж можуть бути корисними. Лікарі відзначають, що смарт-годинники з ЕКГ-датчиком все ж можуть бути корисні для тих, хто вже має підтверджений діагноз порушення серцевого ритму.

Apple Watch 4
Функція ЕКГ в Apple Watch 4 може бути корисною людям зі встановленими проблемами

У такому випадку найбільш ефективною буде комбінація тривалого кардіомоніторингу у лікаря і використання ґаджетів на зразок Apple Watch, здатних робити «моментальні» кардіограми.

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Теги: Новини Техно Apple Здоров'я Техно Ґаджети Серцево-судинні захворювання Розумний годинник
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