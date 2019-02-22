Не вразив: смартфон Samsung Galaxy S10 протестували на продуктивність

Нещодавно представлений смартфон Samsung Galaxy S10 отримав найновіший 8-ядерний процесор Exynos 9820 Octa. Новинка виконана за 8-нанометровою технологією та показує середній результат в бенчмарках.

Співробітники порталу GSMArena випробували девайс у дії у всіх відомих бенчмарках для мобільних пристроїв.

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Результати тестів. В AnTuTu новий Samsung Galaxy S10 набрав трохи більше 340 000 балів, поступившись лише iPhone Xs Max та Xiaomi Mi 9, які набрали 353 210 та 372 006 балів відповідно.



Тест AnTuTu

За новинкою Samsung розмістилися наступні смартфони:

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 308 050 балів;

OnePlus 6T – 293 994 бали;

Huawei Mate 20 Pro – 273 913 балів;

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 264 044 бали;

Samsung Galaxy Note 9 – 248 823 бали;

Samsung Galaxy S9+ – 246 660 балів.

У багатоядерному тесті Geekbench смартфон максимально наблизився до конкурентів від Xiaomi і Apple, отримавши 10 521 бал. Зате в одноядерному тесті флагман від Samsung розділив перше місце з iPhone Xs Max, залишивши пристрій на Snapdragon 855 позаду.



Одноядерний тест Geekbench

В одноядерному тесті Geekbench результати смартфонів такі:

iPhone Xs Max –11 432 бали;

Xiaomi Mi 9 – 11 181 бал;

Samsung Galaxy S10/S10+ – 10 521 бал;

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 10 110 балів;

Huawei Mate 20 Pro –9 712 балів;

Samsung Galaxy Note 9 – 9 026 балів;

OnePlus 6T – 8 977 балів;

Samsung Galaxy S9+ – 8 883 бали;

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 8 349 балів.



Результати багатоядерного тесту Geekbench

В багатоядерному тесті Geekbench смартфони показали такий результ:

iPhone Xs Max – 4 777 балів;

Samsung Galaxy S10/S10+ – 4 543 бали;

Samsung Galaxy S9+ – 3 771 бал;

Samsung Galaxy Note 9 – 3 642 бали;

Xiaomi Mi 9 – 3 503 бали;

Huawei Mate 20 Pro (perf.) – 3 390 бали;

Huawei Mate 20 Pro –3 291 бал;

OnePlus 6T – 2 431 бал;

Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) – 2 199 балів.

Нижче ви побачите результати інших бенчмарків:

Висновки. Як видно, Samsung Galaxy S10 у версії з процесором Exynos 9820 Octa вийшов потужним смартфоном і в більшості сценаріїв на рівних конкурує з апаратами на Snapdragon 855 і останніми моделями iPhone на базі Apple A12 Bionic.

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