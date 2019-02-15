Штучний інтелект програв людині у суперечці

Нейромережа Project Debater, яку розробила компанія IBM, програла у дебатах з людиною. Штучний інтелект поступився чемпіону світу з дебатів Харіш Натараджану.

Як пише Bloomberg, обидві сторони провели 25-хвилинний обмін реплікам. ШІ та людина говорили про субсидії дошкільної освіти. Нейромережа озвучувала свої думки жіночим голосом та навіть жартувала.

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Та глядачі віддали перемогу Харішу.

Це вже не перше змагання машини та людини, яку організувала IBM. У 1996 році ШІ перемогла шахового гросмейстера. У 2011 році суперкомп'ютер Watson переміг в конкурсі Jeopardy! (американська телевікторина). Однак, дискусія потребує творчості та емоцій.

Тож, важливою перевагою людини залишається здатність виголошувати промову з емоціями, інтонацією та іншими голосовими прийомами.

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