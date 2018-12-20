Не завжди користь: Alexa розв’язала домашку замість школяра: відео

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Розумна колонка Amazon Echo
Розумна колонка Amazon Echo / arstechnica.com

Виявляється, допомога голосових помічників не завжди корисна. От, школярі навчились використовувати штучний інтелект, щоб обманювати з домашнім завданням.

Одного із таких школярів застукала його мама, а «шахрайство» сина оприлюднила в Instagram.

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Як бачимо на відео, школяр поставив біля себе розумну колонку з голосовим асистентом Alexa, коли виконував домашнє завдання з математики. Штучний інтелект допоміг хлопцю із виконанням завдань.

Діалог на відео:

Школяр:

Alexa, скільки буде п’ять мінус три?

Alexa:

П’ять мінус три дорівнює два.

Реакція мами:

Хлопче!

Що таке Alexa? Це голосовий помічник, що працює в еко-системі Amazon. Цей асистент розроблений як конкурент для інших подібних помічників, таких як Siri від Apple, Google Now і іншими. Alexa може прослуховувати ваші голосові команди і реагувати на них своїми повідомленнями, коли завдання виконується.

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Теги: Техно Штучний інтелект Amazon
Джерело: Техно
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