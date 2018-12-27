Неанонсована відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 з'явилася в одному із онлайн-магазинів

Офіційний анонс відеокарти NVIDIA RTX 2060 запланували лише на січень 2019 року, проте деякі онлайн-магазини вже активно готуються до релізу відеоадаптерів. Наприклад, в’єтнамський магазин H2 Extreme Gaming додав у список своїх товарів графічний адаптер ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє Cowcotland.

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За наявною інформацією, в основі новинки лежить графічний чіп NVIDIA TU106 з 1920 ядрами CUDA, компанію якому склали 6 ГБ пам'яті GDDR6 зі 192-розрядної шиною. Крім того, джерело вказує на наявність 120 текстурних блоків, 48 ROP, 240 тензорних і 30 RT-ядер. Номінальна частота GPU складе 1320/1365 МГц в залежності від моделі, і зможе динамічно підвищуватися до 1620/1710 МГц. Відеопам'ять буде працювати на ефективній частоті 14 ГГц.



NVIDIA GeForce RTX 2060 з'явилась в онлайн-магазині до анонсу

З огляду на те, що схожа ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 пропонується в'єтнамським рітейлером за досить високою ціною в 850 доларів (близько 22 500 гривень), можна припустити, що рекомендована вартість відеокарти GeForce RTX 2060 буде знаходитися в діапазоні 350 – 400 доларів (близько 9 300 – 10 600 гривень). До слова, у в’єтнамському магазині на новинку вже можна оформити попереднє замовлення і її вартість 550 доларів (близько ). Реліз відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060 запланований на 15 січня.

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