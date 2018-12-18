Неанонсовані мобільні процесори AMD Ryzen протестували на продуктивність

На сайті популярного бенчмарка з'явилися результати тестування ще неанонсованої лінійки мобільних процесорів AMD Ryzen. Відзначимо, всі три новинки під назвами Ryzen 3 3200U, Ryzen 3 3300U та Ryzen 5 3500U побудовані на архітектурі Raven Ridge та оперують вбудованою графікою Vega.

Про це повідомляє 4PDA.

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Ймовірно, вони виготовлятимуться за 12-нанометровим техпроцесом і, судячи з інформації, опублікованої в Geekbench, отримають 4 МБ кеш-пам'яті і теплопакет в 15 Вт.

Ryzen 3 3200U отримав ту ж конфігурацію, що і 2200U (2 ядра і 4 потоки), але працює на збільшеній тактовій частоті – 2,6 ГГц. В одноядерному випробуванні процесор набрав 3588 балів, в багатоядерному – 6924 балів. Дані показники були досягнуті за підтримки 10 ГБ оперативної пам'яті DDR4.



Характеристики попереднього покоління мобільних процесорів AMD Ryzen

Чотирьохядерний Ryzen 3 3300U з частотою 2,1 ГГц набрав 3654 балів в одноядерному тестуванні, і 9686 – в багатоядерному з 10 ГБ ОЗУ.

Ryzen 5 3500U зміг досягти результатів у 3870 і 11 284 очок відповідно, при цьому в тестову платформу було встановлено 14 ГБ оперативної пам'яті.

Picasso

3700U

3500U

3300U

3200U

300U — APISAK (@TUM_APISAK) 13 декабря 2018 г.

Інсайдер під псевдонімом Apisak також повідомив, що в мобільній лінійці процесорів AMD з'являться і флагманські моделі під назвами 3700U і 300U. Однак в базах даних SiSoftware і Userbenchmark перший володіє ідентичними характеристиками, як у торішнього процесора 2700U, а другий і зовсім відсутній.

Очікується, що оновлені CPU будуть представлені вже наступного року на виставці CES 2019.

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