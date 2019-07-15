Неанонсовані телевізори від Honor вже засвітились на сайті магазину

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Що відомо про телевізори від Honor
Що відомо про телевізори від Honor / pcnews.ru

В мережі були чутки, що в середині липня компанія Huawei представить свій перший телевізор. Однак, 15 липня стало відомо, що телевізори випустить суббренд Honor. При цьому ці пристрої вже засвітились на сайті інтернет-магазину.

Джерелом витоку став китайський інтернет-магазин JD. Там вже з’явились тизери цих телевізорів пристроїв та навіть дата старту замовлень.

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На банері можна розгледіти схематичне зображення апарату. Щоправда, характеристик поки немає.

Honor

Інформація з'явилась на китайському сайті  

Раніше були витоки, що перша лінійка телевізорів китайського гіганта отримає назву Honor Vision. Ці новинки об'єднають в собі функції центру управління розумним будинком і телевізора.

Коли побачимо. Як свідчить інформація на китайському сайті, старт попередніх замовлень вже сьогодні, 15 липня. Очевидно, що анонс новинки відбудеться вже найближчим часом.

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Теги: Новини Техно Техно Китай Huawei Побутова техніка
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