Неанонсований процесор AMD виявився кращим за 18-ядерний Intel Core i9

В базі даних популярного бенчмарка Geekbench з'явилися результати тестування ще неанонсованого процесора AMD на мікроархітектурі Zen 2. Неназваний чіп отримав 16 обчислювальних ядер та 32 потоки.

Як повідомляє Wccftech, новинка від AMD виявилася більш потужною, ніж 18-ядерний процесор Intel Core i9 9980XE – найпродуктивніше рішення "синіх" для настільних комп'ютерів.

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Результати тестування чіпа від AMD. Новий процесор AMD працює на базовій частоті 3,3 ГГц, що на 200 МГц менше, ніж у вже представленого Ryzen 9 3950X. При цьому він може розганятися до 5,2 ГГц, тоді як Ryzen 9 3950X в режимі boost досягає лише 4,7 ГГц.



Результати тестування процесора AMD

Порівняння з найпотужнішим Intel Core i9. У Geekbench неанонсований чіп з кодовою назвою MS-7C34 набрав 6 714 балів одноядерному тесті і 64 953 – в багатоядерному. Для порівняння, Intel Core i9 9980XE з двома додатковими ядрами в цьому ж бенчмарку видає 5 528 і 60 124 очок відповідно.



Результати тестування Intel Core i9 9980XE

Ймовірність виходу нового процесора. Поки не ясно, чи збирається AMD випускати цей процесор. Є припущення, що це один з інженерних зразків компанії.

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