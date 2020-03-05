Неанонсований процесор Intel Core i9-10900K пройшов новий тест: результати вражають

Незабаром після витоку специфікацій нового покоління десктопних процесорів Intel чіп під назвою Core i9-10900K засвітився в базі даних популярного бенчмарка. Результати синтетичного тестування виявилися багатообіцяючими: незважаючи на меншу кількість ядер та потоків, CPU на рівних позмагався із флагманським AMD Ryzen 9 3900X.

Характеристики процесора

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Згідно з інсайдерською публікацією, процесор на базі мікроархітектури Comet Lake-S, виготовлений за 14-нм техпроцесом, тестувався в комбінації з материнською платою ASRock Z490M Pro4 і 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3200, передає Wccftech.

Модель має 10 ядер і 20 потоків, 20 МБ кеш-пам'яті L3 та тепловий пакет 125 Вт. У режимі Intel Turbo Boost Max 3.0 чіп працює на тактовій частоті до 5,1 ГГц.

Результати тестування

У дисципліні Physics Score бенчмарка 3DMark Fire Strike флагманський процесор набрав 28 940 балів за результатами найбільш вдалого прогону, лише злегка поступившись AMD Ryzen 9 3900X результат якого склав 30 415 балів при використанні 32 ГБ оперативної пам'яті з частотою 3200 МГц.



Результати тестів

Варто зазначити, що конфігурація 7-нм "червоного" CPU включає 12 фізичних ядер і 24 потоків виконання – більше, ніж у конкурента.

Дата старту продажів та ціна

З чуток, роздрібна ціна Intel Core i9-10900K складе близько 525 доларів (орієнтовно 13 100 гривень за курсом станом на 5 березня 2020 року). Анонс десятого покоління десктопних процесорів Intel і старт продажів материнських плат на базі чіпсета Intel Z490 очікуються в квітні 2020 року.

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