Неанонсований смартфон Redmi K20 Pro протестували на продуктивність: результат вражає

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Redmi K20 Pro протестували на продуктивність
Redmi K20 Pro протестували на продуктивність / Getty Images

В очікування презентації нового флагмана Redmi K20 в мережі опублікували практично всі характеристики смартфона. Однак, голова бренду Лю Вейбін продовжує підігрівати цікавість користувачів до майбутньої новинки.

Як повідомляє 4PDA, на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo Вейбін опублікував результати випробування Redmi K20 Pro в популярному мобільному бенчмарку.

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Результати тесту. За даними джерела, смартфон на базі процесора Snapdragon 855 з фірмовою системою охолодження при тестуванні в AnTuTu продемонстрував результат в 458 754 бали. Згідно з базою даних бенчмарка, поточний лідер Android-рейтингу, Xiaomi Mi9, набрав "всього лише" 371 423 бали з аналогічним процесором.

Redmi K20 Pro
Неанонсований  Redmi K20 Pro встановив новий рекорд в AnTuTu

Характристики. За наявною інформацією, Redmi K20 Pro отримає від 6 до 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач об'ємом до 256 ГБ і 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців.

Попередні витоки продемонстрували фронтальну камеру на висувному механізмі, а раніше Лю Вейбін підтвердив наявність у новинки модуля NFC і 3,5-міліметрового аудіороз'єму. Окрім того, Redmi K20 Pro отримає основну камеру із модулем на 48 Мп та акумулятор на 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Промо-ролик смартфона Redmi K20 Pro – дивіться відео

Дата анонсу. Презентацію перших флагманських смартфонів бренду Redmi запланували на найближчі дні, однак точної дати поки не повідомили офіційно. В той же час мережею ширяться чутки, що довгоочікувані бюджетні флагмани представлять вже 25 травня.

Як повідомляють китайські джерела, одночасно буде представлена ​​і базова версія пристрою під назвою Redmi K20 з процесором Snapdragon 730.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Redmi
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