Неанонсований смартфон Xiaomi Cepheus "засвітився" в мережі

Ентузіасти ресурсу XDA-Developers стверджують, що компанія Xiaomi має намір випустити смартфон із камерою на 48 мегапікселів. Ймовірно, саме цей смартфон з'явився в базі даних бенчмарка Geekbench під кодовою назвою Cepheus.

Про це повідомляє 4PDA.

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Судячи з інформації, яку опублікували на сторінках бенчмарка, пристрій оснащений флагманським мобільним процесором Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті. За непідтвердженими даними, новинку оснастять подвійною камерою з роздільною здатністю основного сенсора 48 Мп, підекранним сканером відбитків пальців і підтримкою функції Always on Display.



Характеристики Xiaomi Cepheus

В одноядерному випробуванні ґаджет набрав 3475 балів, в багатоядерному – 10 872 бали. До слова зараз Xiaomi працює над двома новими флагманськими смартфонами: Mi 9 та Mi Mix 4. Є ймовірність, що загадковий Cepheus може виявитися одним з цих пристроїв.

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