Неанонсований смартфон Xiaomi Mi 10 вже можна замовити

Новий флагманський смартфон від Xiaomi – Mi 10 – хоч ще не був представлений, але вже має чимало позитивних відгуків. Тож логічно, що ще до презентації компанія відкрила попереднє замовлення на майбутню новинку.

Так, китайські майданчики вже почали приймати попередні замовлення на Xiaomi Mi 10. Щоправда, ані детальних характеристик, ані навіть ціни продавці не вказують.

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Пропри це, попит на цей смартфон є досить високим. Вже було подано 214 тисяч заявок. Це попереднє замовлення дає змогу користувачеві першим стати власником новинки.

Чим популярний?

За попередніми даними, новинка отримала безрамковий дисплей, зігнутий по краях. Він отримає новий топовий процесор Snapdragon 865 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Модифікація стартуватиме від 128 ГБ флеш-пам'яті.

Також за чутками смартфон отримає 108-мегапіксельну камеру з 50-кратним збільшенням.

До речі, що стосується чіпсета, він робить новинку надзвичайно потужною. Так, у рейтингу тестування AnTuTu Xiaomi Mi 10 набирає рекордну кількість балів.

Коли представлять

Як заявили в компанії, через спалах коронавірусу відбудеться одразу 2 презентації. 13 лютого Xiaomi Mi 10 анонсують онлайн. А повноцінна презентація відбудеться 23 лютого.

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