Небезпечний коронавірус зіпсував плани компанії Huawei

Китайська корпорація Huawei заявила, що змушена відкласти свою найбільшу щорічну конференцію розробників HDC.Cloud. Причиною є смертельний коронавірус, викликав тривогу не лише в Китаї, але й в усьому світі.

Про це сказано на офіційному сайті Huawei.

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Подію під назвою HDC.Cloud 2020 року спочатку планували провести в Шеньчжені з 11 по 12 лютого 2020 року. Однак, через спалах вірусу конференцію довелось перенести. Нова дата – 27-28 березня 2020 року.

Huawei змушена перенести виставку

Вплив вірусу на бізнес

Це не єдина компанія, що постраждала через спалах вірусу. До прикладу, акції Louis Vuitton впали на 1,1% на тлі побоювання, що спалах нового коронавірусу в Китаї негативно вплине на туризм і продажі їхньої продукції. В результаті, власник бренду Бернар Арно втратив позицію найбагатшої людини світу.



Крім того, багато компаній, що працюють у Китаї, попереджають своїх співробітників про необхідність проявляти обережність при пересуванні на відкритому повітрі. Регіон Ухань, де спочатку зафіксували вірус, перебуває на карантині: 11 мільйонам людей заборонено залишати регіон.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак. Згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Британії, у Росії зафіксували дві підозри на хворобу.



Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV. Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина.

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