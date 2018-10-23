Небезпечний NFC: виявили спосіб як можна викрасти дані із смартфонів

1294 Читать новость на русском
Виявили спосіб як можна викрасти дані із смартфонів за допомогою NFC
Виявили спосіб як можна викрасти дані із смартфонів за допомогою NFC / Фото з вільних джерел

Модуль NFC, який зараз є практично на всіх смартфонах під управлінням Android, може стати засобом для їх віддаленого "злому". За допомогою цього виду бездротового зв'язку можна отримати логіни та паролі до облікових записів.

Про це в рамках конференції Hack.lu розповів дослідник в галузі інформаційної безпеки компанії Checkmarx Педро Умбеліно.

Читайте також: Google Chrome заблокує тисячі сайтів

Виявлений науковцем метод дозволяє передавати по бездротовому з'єднанню логіни і паролі облікових записів з одного смартфона на інший за умови його знаходження в зоні досяжності технології Near-field communication.

За словами Умбеліно, дослідницьким шляхом він з'ясував, що дальність спрацьовування NFC-модуля в певних сценаріях використання може перевищувати заявлені виробниками смартфонів 7-10 сантиметрів. Це означає, що зломщик може ініціювати отримання даних навіть на пристроях з відключеними модулями Wi-Fi, Bluetooth або GSM, перебуваючи на значній відстані (до декількох десятків метрів) від своєї жертви, і при дотриманні ряду умовностей залишатися абсолютно непоміченим.

Втім, щоб метод Умбеліно спрацював, зловмисникові необхідно спочатку встановити на смартфон жертви шкідливий компонент, який перетворить його в передавач. Саме він завдяки так званій амплітудній маніпуляції, що отримала назву on-off keying, буде здійснювати передачу даних зі швидкістю 10-12 біт / с.

NFC-модуль має більшу дальність дії, ніж заявляють виробники
NFC-модуль має більшу дальність дії, ніж заявляють виробники

Для досягнення оптимального сигналу необхідно, щоб відстань між передавачем і приймачем не перевищувало 10 метрів. В іншому випадку в процесі передачі можуть виникати помилки, які, на радість зломщиків і на жаль їх жертв, підлягають коригуванню постфактум.

Читайте також: В мережі з'явився троян, який імітує роботу сервісу Google Play

Основну складність в процедурі злому, за власною заявою Умбеліно, представляє встановлення зловмисного компонента на пристрій жертви.

Однак, констатує дослідник, враховуючи велику кількість способів підробки програмного забезпечення, спровокувати людину завантажити файл не є нездійсненною умовою, яка окупиться сторицею при зараженні мережі корпоративних пристроїв.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Смартфони Кібербезпека Android
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 367
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2348
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
615
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2755
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1129
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук