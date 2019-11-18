Небезпека вейпінгу: Apple долучилась до боротьби

Американська корпорація Apple вирішила долучитись до боротьби із вейпінгом. Компанія вилучила із свого магазину додатків App Store 181 застосунок, пов’язаним із курінням електронних сигарет.

Як видання cnbc.com, таким чином корпорація вирішила долучитись до боротьби із вейпінгом, з яким у США виникла дійсно загрозлива ситуація.

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Що саме заборонили?

Ці застосунки – це набір додатків для магазинів, ігор та супутніх додатків, які дають змогу користувачам синхронізувати e-цигарку зі смартфоном та керувати нею, наприклад регулювати освітлення і нагрівання пристроїв.

До речі, застосунки, що передбачали продаж тютюну і картриджів для вейпінгу у App Store завжди були заборонені.

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В чому небезпека вейпінгу?

Скандал навколо куріння вейпу у США розгорівся у серпні цього року. Саме тоді була зафіксована перша смерть, яку пов’язують із курінням електронних цигарок.

Станом на 16 листопада, у США зафіксували 2 172 випадків захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпу. Загалом у США трапились 42 смертельних випадки, пов’язані із вейпінгом.

Також зафіксували одну смерть у Бельгії та дві у Великобританії, які можуть бути пов’язані із курінням електронних сигарет.

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