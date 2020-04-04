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NEC випустила компактний і надзвичайно тихий цифровий кінопроєктор

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NEC NC1402L працює дуже тихо / Скріншот

Компанія NEC представила свою нову модель кінопроєктора NC1402L. Це надзвичайно тиха модель – рівень шуму якого досягає всього 49 дБ, що є рекордним показником в сегменті пристроїв з яскравістю до 10 тисяч люмен.

І хоч новинка отримала дуже компактні розміри, вона забезпечує високу якість зображення з максимальною шириною екрану до 14 метрів.

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Модель NC1402L створили на базі новітньої технології з використанням лазерного джерела світла, яка гарантує чіткість кольору і візуалізацію найвищої якості. Герметичний оптичний механізм мінімізує потрапляння пороху і не вимагає технічного обслуговування.

Де можна використовувати

Також пристрій легко адаптується до середовища, тому не потребує додаткового охолодження. Завдяки компактній конструкції проєктор можна переміщувати по кінозалу і встановлювати як на підлозі, так і на стелі.

NC1402L розрахований на кінотеатри середніх розмірів / Скріншот

Нова модель розрахована на кінотеатри середніх розмірів з шириною екрану до 14 метрів. До речі, лазерна технологія продовжує термін служби проєктора до 50 000 годин при нормальних умовах експлуатації.

Цифровий кінопроєктор NEC NC1402L надійде в продаж у травні 2020 року. Ціну новинки поки не розголошують.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка
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