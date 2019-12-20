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Недорогий флагман Realme X50 5G отримав рекордно швидку зарядку

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Realme X50 5G / Realme

Компанія Realme опублікувала новий тизер свого наступного флагманського смартфона Realme X50. Ґаджет повинен бути представлений на початку січня наступного року.

Тизер підтверджує, що Realme X50 буде підтримувати технологію швидкої зарядки VOOC 4.0, яка дозволить зарядити пристрій від 0 до 70% всього за 30 хвилин.

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Особливості Realme X50

Раніше виробник підтвердив, що смартфон буде побудований на базі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 765G, оснащеної модемом для роботи в мережах п'ятого покоління. Realme X50 5G також отримав систему рідинного охолодження, яка забезпечує 100-відсоткове покриття основних джерел тепла.

Realme X50 5G оснащений екраном AMOLED діагоналлю 6,44 дюйма. У його конфігурацію увійдуть акумулятор місткістю 4500 мАгод і квадрокамера з головним сенсором Sony IMX686 та роздільною здатністю 60 Мп. Фронтальна камера буде подвійною і врізаною в кут екрану.

Анонс смартфона

Презентація Realme X50 5G очікується, імовірно, вже 5 січня.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно
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