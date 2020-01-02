Недорогий флагман Samsung Galaxy S10 Lite отримає найкращу оптичну стабілізацію на ринку

Як виглядатиме смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, ми вже знаємо. Відомі нам також його основні параметри і навіть ціна, смартфон коштуватиме 650 євро. За останніми данимим він ще й матиме найкращу оптичну стабілізацію серед флагманів.

Завдяки цьому новий Galaxy S10 Lite приверне до себе додаткову увагу. Про "безпрецедентну" технологію оптичної стабілізації повідомив надійний інсайдер.

Цікаво: Характеристики та ціна Samsung Galaxy S10 Lite потрапили у мережу до анонсу

Варто згадати, що Samsung зараз нерідко впроваджує нові технології саме в смартфонах середнього цінового сегмента, тому інформація виглядає цілком правдоподібно. Щоправда, при такому наборі характеристик Galaxy S10 Lite цілком може випередити за продажами лінійку Galaxy S10.

Особливості Samsung Galaxy S10 Lite

Нагадаємо, що за останніми даними смартфон буде оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів (FHD+), восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,7 ГГц, графікою Adreno 640. Також апарат отримає 8 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам’яті. Щодо автономності, то місткість акумулятора становитиме 4500 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Supera Fast Charging 2.0 потужністю 45 Вт.

Новинка отримає швидкісну зарядку, яка зможе зарядити смартфон від 0% до 100% приблизно за 40 хвилин. Фотоможливості Galaxy S10 також вражають: основна камера на 48 Мп, сенсор на 12-мегапіксельний ширококутну оптику (f/2.2) і макрооб'єктив з роздільною здатністю 5 Мп (f/2.4).



Нові рендери Samsung S10 Lite

Корпус телефону буде виконаний з металу і скла, а ультразвуковий сканер відбитків пальців буде вбудований прямо в дисплей. Очікується, що Samsung Galaxy S10 Lite презентують на виставці CES 2020 в Лас-Вегасі, яка пройде з 7 по 10 січня 2020 року.

Ціна

Передбачувана ціна пристрою становить 679,99 євро (17 677 гривень). Точна дата анонсу смартфона виробником ще не оголошена.

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