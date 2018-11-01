Недорогий Notebook Air від Xiaomi надійшов у продаж

Китайська компанія Xiaomi запустила у продаж свій новий недорогий ноутбук під назвою Notebook Air. Його вартість у Китаї стартує від 545 доларів (15 300 гривень).

Про це повідомляє igeekphone.

Notebook Air отримав процесор Intel Core i3-8130U (Kaby Lake) та 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті. Діагональ дисплей складає 15,6 дюйма з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів.

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Xiaomi Notebook Air дуже компактний – товщина корпусу становить 14,8 мм, а вага всього 1,3 кілограма.

Також ноутбук має потужний акумулятор, що забезпечує до 9,5 годин автономної роботи.

Окрім того, ноутбук отримав модулі Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2, порти USB 2.0 і два USB 3.0, HDMI та Ethernet.

Notebook Air коштує трохи більше 500 доларів

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