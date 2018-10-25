Недорогий смартфон Meizu M8 Note офіційно презентували: характеристика і ціна
25 жовтня компанія Meizu офіційно представила свій новий смартфон M8 Note. Щоправда повноцінної презентації не проводили – відбулася лише пряма трансляція в інтернеті.
Про це повідомляє tehnot.com.
Характеристики Meizu M8 Note
Смартфон отримав процесор Snapdragon 632 у парі з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті. Дисплей має 6 дюймів і 86% передньої панелі. Його роздільна здатність – 2160х1080 точок, а співвідношення сторін – 18:9.
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Основна камера має два модулі: один з роздільною здатністю 12 Мп, інший – 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп.
Meizu M8 Note коштує менше 200 доларів
Пристрій з коробки буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1.0 Oreo.
Продуктивність апарату забезпечує батарея, ємністю 3600 мАг.
Ціна Meizu M8 Note
Смартфон з’явиться у продажі вже 1 листопада. Новинку можна буде придбати у чорному, синьому, фіолетовому і червоному кольорах корпусу. Його рекомендована ціна – 1298 юанів (це приблизно 187 доларів або 5 200 гривень).
Пристрій доступний у 4 кольорах
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu M8 Note
- ДисплейДіагональ: 6 дюймів
Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 632
- Пам'ять
Оперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 600 мАг
- Операційна система Android 8.1.0 Oreo
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