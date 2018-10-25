25 жовтня компанія Meizu офіційно представила свій новий смартфон M8 Note. Щоправда повноцінної презентації не проводили – відбулася лише пряма трансляція в інтернеті.

Про це повідомляє tehnot.com.

Характеристики Meizu M8 Note

Смартфон отримав процесор Snapdragon 632 у парі з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті. Дисплей має 6 дюймів і 86% передньої панелі. Його роздільна здатність – 2160х1080 точок, а співвідношення сторін – 18:9.

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Основна камера має два модулі: один з роздільною здатністю 12 Мп, інший – 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп.

Meizu M8 Note коштує менше 200 доларів

Пристрій з коробки буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1.0 Oreo.

Продуктивність апарату забезпечує батарея, ємністю 3600 мАг.

Ціна Meizu M8 Note

Смартфон з’явиться у продажі вже 1 листопада. Новинку можна буде придбати у чорному, синьому, фіолетовому і червоному кольорах корпусу. Його рекомендована ціна – 1298 юанів (це приблизно 187 доларів або 5 200 гривень).

Пристрій доступний у 4 кольорах

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu M8 Note Дисплей Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів

Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Пам'ять

Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 600 мАг

3 600 мАг Операційна система Android 8.1.0 Oreo

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