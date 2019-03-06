Недорогий смартфон Meizu Note 9 представили офіційно

Компанія Meizu офіційно представила свій новий смартфон Note 9. Новинка отримала непогані характеристики і доволі бюджетну ціну. Його вже називають прямим конкурентом Redmi Note 7 Pro, який випустила Xiaomi.

Характеристики Meizu Note 9

Ця модель стала наступником Meizu Note 8. Він оснащений IPS -екраном з діагоналлю 6,2 дюйма. Вгорі екрану бачимо трендовий краплеподібний виріз для фронтальної камери. Завдяки цьому екран займає 89,23% площі усієї лицьової панелі.

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У якості процесора виступає чіп Snapdragon 675, що працює у парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. На вибір у користувача 64 або 128 ГБ вбудованого сховища.

Камери. Основна камера подвійна з сенсором зображення Samsung GM1 формату 1/2 дюйма та роздільною здатністю 48 Мп з розміром світлочутливого елемента 0,8 мкм і об'єктивом з діафрагмою f/1,7. Другий модуль, що відповідає за аналіз глибини сцени, має роздільну здатність 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

Meizu Note 9 доступний у 3 кольорах

Безпека. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Також пристрій підтримує функцію розпізнавання особи.

Ємність батареї становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Також новинка оснащена роз'ємом 3,5 мм для навушників.

Працює новинка на базі ​​операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Flyme 7.2.

Meizu Note 9 коштує трохи більше 200 доларів

Ціна Meizu Note 9

Новинка надійде у продаж 11 березня. Смартфон можна придбати у трьох варіантах кольору: білий, чорний і синій. Вартість модифікації пам'яті 4/64 ГБ памяті оцінена у 208 доларів (5 600 гривень). Варіант 6/128 ГБ пам'яті коштує 237 доларів ( 6 400 гривень).

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