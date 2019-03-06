Недорогий смартфон Meizu Note 9 представили офіційно

387 Читать новость на русском
Meizu Note 9 представили офіційно
Meizu Note 9 представили офіційно

Компанія Meizu офіційно представила свій новий смартфон Note 9. Новинка отримала непогані характеристики і доволі бюджетну ціну. Його вже називають прямим конкурентом Redmi Note 7 Pro, який випустила Xiaomi.

Характеристики Meizu Note 9

Ця модель стала наступником Meizu Note 8. Він оснащений IPS -екраном з діагоналлю 6,2 дюйма. Вгорі екрану бачимо трендовий краплеподібний виріз для фронтальної камери. Завдяки цьому екран займає 89,23% площі усієї лицьової панелі.

Читайте також:  Фірмова оболонка Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції: перелік

У якості процесора виступає чіп Snapdragon 675, що працює у парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. На вибір у користувача 64 або 128 ГБ вбудованого сховища.

Камери. Основна камера подвійна з сенсором зображення Samsung GM1 формату 1/2 дюйма та роздільною здатністю 48 Мп з розміром світлочутливого елемента 0,8 мкм і об'єктивом з діафрагмою f/1,7. Другий модуль, що відповідає за аналіз глибини сцени, має роздільну здатність 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

Meizu Note 9 представили офіційно

Meizu Note 9 доступний у 3 кольорах 

Безпека. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Також пристрій підтримує функцію розпізнавання особи.

Ємність батареї становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Також новинка оснащена роз'ємом 3,5 мм для навушників.

Працює новинка на базі ​​операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Flyme 7.2.

Meizu Note 9 представили офіційно

Meizu Note 9 коштує трохи більше 200 доларів

Ціна Meizu Note 9

Новинка надійде у продаж 11 березня. Смартфон можна придбати у трьох варіантах кольору: білий, чорний і синій. Вартість модифікації пам'яті 4/64 ГБ памяті оцінена у 208 доларів (5 600 гривень). Варіант 6/128 ГБ пам'яті коштує 237 доларів ( 6 400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Порошенко терміново зібрав РНБО
сьогодні
17713
Теги: Новини Техно Огляди Meizu Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
сьогодні 16:11 Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
228
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
4 березня 19:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
2172
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
4 березня 13:58 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
560
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
4 березня 08:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
1461
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3 березня 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3243
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук