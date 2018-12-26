Негода в Україні: у Telegram з'явився корисний канал для водіїв

По всій Україні через негоду на трасах застрягли понад 1200 машин. Щокілька годин поліція оприлюднює оновлену інформацію про всі заблоковані автошляхи.

Найскладніша ситуація є у центральних та східних регіонах, а саме на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

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Водії, які стали заручниками негоди на трасі Київ – Харків, створили спеціальний Telegram-канал, де в режимі реального часу повідомляють про всі затори, засніжені автошляхи, якими дорогами краще добиратися.



Telegram-канал для водіїв



Негода в Україні

На фото видно, як автівки стоять у метрових кучугурах. Канал має уже понад тисячу учасників, вони оновлюють інформацію щосекунди.



Затори в Україні

Нагадаємо, 26 грудня унаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях. На деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів. А на Полтавщині люди вже більше доби не можуть виїхати з поля.