Ненадійний захист: Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника

Новенький флагман Samsung Galaxy S10 перевірили на надійність захисту, проте новинка провалила тест. Виявилося, що досить "показати" фронтальній камері Galaxy S10 зображення власника на екрані іншого телефону, і блокування вимкнеться.

Зазначимо, про такі неоднозначні результати повідомило видання AndroidWorld.

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Різні видання регулярно перевіряють стійкість функції розблокування по обличчю господаря багатьох смартфонів. Їх намагалися обдурити роздрукованими фотографіями, знімками, натягнутими навколо циліндра, і навіть тривимірними моделями голів.

Найбільш популярні способи аутентифікації. Несприйнятливість до різних типів підробок, а відповідно і надійність такого типу біометричної аутентифікації, залежить від методу сканування особи. Найбільш поширений – простий аналіз двомірного зображення за допомогою звичайної камери.

Який захист ефективніший? Смартфони Apple і деякі виробники Android-девайсів використовують інфрачервону ToF камеру для побудови детальної тривимірної карти особи людини. У цьому випадку надійність ідентифікації достатня навіть для авторизації в банківських додатках.

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