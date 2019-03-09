Ненадійний захист: Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника

90 Читать новость на русском
Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника
Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника / Техно 24

Новенький флагман Samsung Galaxy S10 перевірили на надійність захисту, проте новинка провалила тест. Виявилося, що досить "показати" фронтальній камері Galaxy S10 зображення власника на екрані іншого телефону, і блокування вимкнеться.

Зазначимо, про такі неоднозначні результати повідомило видання AndroidWorld.

Читайте також: Смартфони Samsung Galaxy S10 надійшли у продаж в Україні: ціни

Різні видання регулярно перевіряють стійкість функції розблокування по обличчю господаря багатьох смартфонів. Їх намагалися обдурити роздрукованими фотографіями, знімками, натягнутими навколо циліндра, і навіть тривимірними моделями голів.

Найбільш популярні способи аутентифікації. Несприйнятливість до різних типів підробок, а відповідно і надійність такого типу біометричної аутентифікації, залежить від методу сканування особи. Найбільш поширений – простий аналіз двомірного зображення за допомогою звичайної камери.

Який захист ефективніший? Смартфони Apple і деякі виробники Android-девайсів використовують інфрачервону ToF камеру для побудови детальної тривимірної карти особи людини. У цьому випадку надійність ідентифікації достатня навіть для авторизації в банківських додатках.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка
сьогодні
3997
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1707
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 840
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
7 березня 20:31 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
368
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
7 березня 17:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
733
Посіпака, iPhone та Кім Чин Ин — кумедні меми на смартфон Samsung Galaxy S10+
7 березня 11:09 Посіпака, iPhone та Кім Чин Ин — кумедні меми на смартфон Samsung Galaxy S10+
807
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук