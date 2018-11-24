Ненадійний захист: сканер відбитків пальців у смартфонах можна з легкістю обманути

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Знайшли спосіб обманути сканер відбитків пальців у смартфонах
Знайшли спосіб обманути сканер відбитків пальців у смартфонах / Фото з вільних джерел

Спеціалісти з мережевої безпеки із Нью-Йоркського університету знайшли спосіб обійти захист будь-якого смартфона, який має сканер відбитків пальців. Експерти розробили відмичку, яка здатна обманути біометричні системи ідентифікації.

Про це йдеться у статті опублікованій на arxiv.org.

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Результати дослідження показали, що сканер відбитків пальців часом може приймати чужий малюнок на пальці, вважаючи що це власник смартфона. Насправді, стається це не так часто – в 1 із 1 000 випадків. Проте дослідники виявили, що цей показник можна знизити до 1 випадку із 5. Окрім того, вони виявили, що відбитки пальців можуть бути штучно створені з використанням машинного навчання і використовуватися для обману систем аутентифікації.

Принцип роботи сканера відбитків пальців
Принцип роботи сканера відбитків пальців

Експерти встановили, що датчики сканують зображення відбитків пальців лише частково – тільки в точках безпосереднього контакту. Таким чином, ймовірність того, що будуть виявлені часткові збіги відбитки, істотно збільшується.

Зараз подібні системи використовуються в понад 50% смартфонів, виготовлених у 2017 році, включаючи iPhone 8. У 2019 кількість смартфонів з подібною вадою збільшиться до 71%, що також збільшить ризик злому смартфона.

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Теги: Техно Смартфони Кібербезпека
Джерело: Техно
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