Неочікуваний зв'язок між використанням смартфонів і зайвою вагою

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Вчені знайшли зв'язок між використанням смартфонів і зайвою вагою
Вчені знайшли зв'язок між використанням смартфонів і зайвою вагою / Unsplash

Міжнародна група вчених з'ясувала, що у дітей, що користуються смартфоном перед сном, з'являються проблеми зі сном, в результаті знижується імунітет, а також збільшується ймовірність виникнення депресії, тривожності і ожиріння.

Всього вчені проаналізували дані, отримані при дослідженні 6616 підлітків віком 11-12 років. Виявилося, що ті, хто перед сном у темряві користувався смартфоном або дивився телевізор, мали в 1,5 рази більше проблем із тим, щоб заснути. Надалі, за словами фахівців, у цих дітей виникали проблеми зі здоров'ям, у тому числі у них відзначалися депресія і зайву вагу.

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Вчені повідомляють, що підліткам рекомендовано спати до 11 годин на добу. Дослідження показали, що такий тривалий сон можуть собі дозволити лише 10% юнаків і дівчат, що багато в чому пов'язано з захопленням смартфонами, на які витрачається велика кількість часу.

Часте користування смартфонами шкодить дітям
Часте користування смартфонами шкодить дітям

У листопаді 2018 року психологи з Пенсільванського університету в США заявили, що довге проведення часу в соціальних мережах може загострити почуття самотності і навіть довести до депресії. Про це повідомили у прес-релізі на сайті MedicalXpress.

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Теги: Техно Здоров'я Смартфони Психологія дослідження
Джерело: 24 канал
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