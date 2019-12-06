Неперевершена Red Dead Redemption 2 вийшла в Steam

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Red Dead Redemption 2 / Steam

Нарешті дочекались! Після цілого місяця очікування геймери врешті можуть придбати PC-версію Red Dead Redemption 2 не в Epic Games Store або Rockstar Games Launcher, а в рідному Steam.

Всі хто зуміли вистояти й досі не купили вестерн, виграли вдвічі, адже за місяць розробники виправили більшу частину багів проблемного порту ковбойської екшн-драми.

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Ціни

Придбати гру в Steam можна було вже вчора ввечері, але можливість завантажити RDR2 ґеймери отримали лише зараз. Для покупки доступні три видання: базове за 899 гривень, Special Edition за 1199 гривень і Ultimate Edition за 1499 гривень.

Нагадаємо, що дебютував Red Dead Redemption 2 на консолях PlayStation 4 та Xbox One у жовтні 2018 року.

Трейлер Red Dead Redemption 2 для PC:

Гра здобула шалену популярність і була з захопленнями прийнята як журналістами, так і ґеймерами. Деякі навіть назвали вестерн однією з кращих ігор в історії. На жаль, запуск PC-версії не був до кінця успішним: порт бойовика страждав від численних багів. Rockstar Games досі активно працює над їх виправленням.

 

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ігри Steam
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