Непредставлений смартфон Nokia 9 показали на відео

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView

Дату презентації нового флагманського смартфона Nokia 9 досі не оголосили, але в мережі з'являються все нові витоки та чутки про девайс. Тепер зявився офіційний рекламний ролик Nokia 9 PureView, який проливає світло на багато характеристик майбутньої новинки.

Про це повідомляє keddr.com.

Зокрема, тизер доводить одну із найважливіших особливостей новинки – камера з 5 модулями. Тепер стало відомо, що ця камера – спільна робота фахівців бренду Nokia і компанії Light, тобто у кожного модуля буде об'єктив зі своєю фокусною відстанню. Таким чином, камера буде відрізнятися від будь-якої іншої в сегменті.

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Також на відео бачимо, що пристрій не отримав набридливого вирізу, натомість вгорі та внизу є помітні рамки.

Nokia 9 буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845, щоправда зараз більшість флагманів оснащують вже новою версією чіпа – Snapdragon 855.

Nokia 9 PureView: відео

Пристрій оснащений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті. З коробки він буде працювати під управлінням операційної системи Android Pie.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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