Непредставлений смартфон OnePlus 8 Pro засвітився на живому фото
В мережі з’явилось фото, на якому можна побачити ще неанонсований флагманський смартфон OnePlus 8 Pro. Інформацію опублікував інсайдер під ніком Teme.
При чому інсайдер прокоментував, що на фото не прототип OnePlus 8 Pro. Тож йдеться не про прототип, а саме про робочий зразок.
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Це фото підтверджує ранні витоки, які повідомляли, що новинка отримає отвір у екрані для фронтальної камери.
Що ще відомо? За даними Teme, OnePlus 8 Pro отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц. Він буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 865 із підтримкою 5G. На вибір у користувача буде 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті й накопичувач на 256 ГБ. Ємність батареї складе 4100 мАг.
Коли побачимо? Офіційної дати в компанії поки не називають. За чутками, OnePlus 8 Pro представлять у другому кварталі 2020 року.
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