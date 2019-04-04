Неприємний сюрприз: видавець блокує Steam-ключі до гри Metro: Exodus

Після новини, що гра Metro: Exodus стане тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store, ключі до Steam-версії шутера почали "розлітатися, мов гарячі пиріжки". Проте не всім пощастило: видавець заблокував частину кодів, які на його думку отримані нелегальним шляхом.

Як повідомляє vg247, офіційна заява Deep Silver з'явилася на сторінці Metro: Exodus ще кілька днів тому, проте бурхливе обговорення досі не вщухло.

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Чим мотивоване таке рішення? Компанія аргументувала своє рішення тим, що коди були вкрадені з фабрики, на якій проводилася друк, а потім продані неофіційними посередником. Поцуплені ключі були деактивовані, а копії Metro, отримані за їх рахунок, видалені з бібліотек користувачів.

Реакція геймерів. У коментарях до заяви геймери розділилися на два табори. Одні вважають, що купувати товари на неофіційних сайтах і підтримувати шахраїв – неправильно, як би сильно не хотілося дістати саме Steam-версію.

Трейлер Metro: Exodus – дивіться відео

Інші впевнені, що гравці не повинні страждати через те, що корпорація не встежила за тим, що відбувається на виробництві. Крім того, деякі сумніваються в чесності Deep Silver. За словами користувачів, представники магазинів, де було придбано ключі, пообіцяли компенсацію у вигляді кодів для Epic Games, які були надані самим видавництвом спеціально для цієї ситуації.

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Хто продавав легальні ключі? Ще один аргумент проти компанії – відсутність прямого звинувачення конкретної фабрики і винуватця події.

Deep Silver дійсно не вказала назв майданчиків, на яких поширювалися нелегальні коди, однак зазначила, що єдиними авторизованими продавцями були Humble Bundle і Razer Game Store.

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