Несподівана заява вчених: комп’ютерні ігри позитивно впливають на мозок

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Комп’ютерні ігри позитивно впливають на мозок
Комп’ютерні ігри позитивно впливають на мозок / modscheats.ru

Виявляється, грати комп’ютерні ігри, це вже не таке марнування часу. Принаймні в цьому переконують вчені із Австралії та Китаю. Вони встановили, мозок геймерів має більше сірої речовини.

Про це пише Science Alert.

Також у фанатів ігор помітили поліпшення когнітивного контролю і координації рухів рук і очей. Ці зміни вчені зафіксували за допомогою МРТ.

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Вчені з Університету електронної науки і технологій Китаю і Університету Маккуорі в Сіднеї провели функціональне сканування мозку 27 добровольців, які грають в ігри DOTA2 і League of Legends. В результаті з’ясували, що у гравців з досвідом більше сірої речовини в мозку, а також краще розвинені деякі відділи мозку.

Тож дослідники припускають, що звичка грати у відеоігри може збільшити обсяг сірої речовини і зв'язність між мережами в певних областях мозку.

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Теги: Техно дослідження Ігри
Джерело: Техно
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