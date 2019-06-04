Несподіванки на WWDC 2019: AMD представила нові відеокарти сімейства Radeon

В рамках конференції WWDC 2019, на якій компанія Apple анонсує свої новинки, компанія AMD неочікувано представила дві нові відеокарти AMD Radeon Pro Vega II та AMD Radeon Pro Vega II Duo. Новинки отримали значний обсяг відеопам'яті, високу графічну продуктивність і можливість одночасного підключення до восьми 4K-моніторів.

Характеристики AMD Radeon Pro Vega II. Одночіпова AMD Radeon Pro Vega II побудована на базі топового варіанту 7-нм GPU Vega 20 – під "капотом" розмістилися 64 обчислювальних блоки, які в сумі дають 4096 потокових процесора, йдеться на сайті.

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Відеокарта оснащена 32 ГБ швидкої відеопам'яті HBM2 з пропускною спроможністю 1 ТБ / с. Графічний процесор новинки з базовою частотою відеоядра 1,7 ГГц забезпечує до 14 Тфлопс продуктивності в обчисленнях одинарної точності з плаваючою комою.

Характеристики AMD Radeon Pro Vega II Duo. Ця відеокарта зібрана з двох Pro Vega II – в сумі у відеокарти 128 обчислювальних блоків (по 64 на GPU) і 8192 потокових процесора. Об'єм пам'яті теж подвоївся – до 64 ГБ.



Схема побудови AMD Radeon Pro Vega II Duo

Продуктивність двочіпової моделі при обчисленнях з одинарної точністю становить до 28,3 Тфлопс. Обмін даними між двома відеочіпами здійснюється по шині Infinity Fabric Link з пропускною спроможністю до 84 ГБ / с в кожному напрямі, а це уп'ятеро більше, ніж у актуального інтерфейсу PCI-Express 3.0.

Для підключення новинок до материнської плати Mac Pro Apple і AMD розробили новий тип з'єднувального модуля під назвою MPX, який дає змогу об'єднати одразу дві AMD Radeon Pro Vega II Duo із загальною продуктивністю до 56 Тфлопс.



Характеристики AMD Radeon Pro Vega II Duo

Живлення та система охолодження. Незважаючи на значне енергоспоживання (до 500 Вт у двочіпової моделі), всі відеокарти нової лінійки обійшлися без роз'ємів додаткового живлення і оснащені пасивною системою охолодження.

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Інтерфейси. Список інтерфейсів Radeon Pro Vega II Duo для підключення до моніторів включає чотири порти Thunderbolt 3 і один HDMI 2.0. Всього до однієї відеокарти можна підключити за допомогою спеціальних перехідників до восьми 4K-дисплеїв, до чотирьох екранів з роздільною здатністю 5K або таку ж кількість фірмових моніторів Apple Pro Display XDR.

Вартість. Ціна AMD Radeon Pro Vega II та Radeon Pro Vega II Duo буде оголошена пізніше.

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