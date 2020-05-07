Несподівано: 18% опитаних дивляться порно на робочих комп’ютерів

Експерти провели опитування та визначили скільки користувачів використовують для перегляду порно робочі компютери. Цікаво, що таких 18% від усіх опитаних.

Як передає видання Business Insider, порнографію ці опитувані переглядають не в офісі, а вдома.

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Деталі про опитування

Лабораторія Касперського опитала 6 тисяч користувачів зі всього світу. Їх питали про умови роботи з дому під час пандемії. 68% респондентів сказали, що працюють на своїх комп'ютерах. Решта ж працюють на ПК, які надала їм компанія.

Також 51% опитаних зізнались, що почали дивитися більше порнографії під час карантину. 33% з них використовують для цього свої комп'ютери. При цьому 18% наважуються дивитись порно із комп'ютерів, які їм надала для роботи компанія.

У чому ризик

При цьому експерти з кібербезпеки попереджають, що перегляд порно на робочому комп'ютері може призвести до зараження вірусами. І під загрозою опиняться не лише персональні дані користувача, але й важлива внутрішня інформація самої компанії

Тож компаніям радять встановити чіткі стандарти для сайтів, додатків і месенджерів, які співробітники можуть використовувати на робочих пристроях здому.

Там також додали, що віддалена робота створила чимало ризиків щодо кібератак, а відвідування порносайтів підвищує цей ризик.

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