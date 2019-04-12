Несподівано: Huawei створила власний безпілотний автомобіль

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Huawei створила власний безпілотник
Huawei створила власний безпілотник

Китайська компанія Huawei, яка найбільше відома виробництвом смартфонів та ґаджетів, заявила про створення власного автомобіля. Модель мають представити вже наступного тижня в рамках Шанхайського автосалону.

Як пише ресурс Yicaiglobal, перший автомобіль Huawei розроблений спільно з компанією Dongfeng Motor, яка є державним виробником автомобілів у Китаї.

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Що відомо про авто. Новинка буде оснащена підтримкою 5G, а також штучним інтелектом і хмарними функціями. Тобто система зможе шукати інформацію в інтернеті, планувати оптимальний маршрут руху, та, власне, керувати автомобілем.

Під час укладання угоди між Huawei і Dongfeng Motor з місцевою владою в Сян'яне показали модель міні-автобуса. Але чи є цей автобус тим безпілотником, який Huawei має представити, поки невідомо.

Huawei створила власний безпілотний автомобіль

Це може бути першим безпілотником Huawei 

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Теги: Новини Техно Техно Huawei Авто Штучний інтелект
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