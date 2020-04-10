Несподівано: Meizu 17 очолив рейтинг найпотужніших смартфонів

Майбутній флагманський смартфон від Meizu став такою собі темною конячкою. Через інформацію про фінансові проблеми компанії у якість Meizu 17 мало хто вірив. Однак, очевидно він нас ще здивує – про це свідчать результати тестування AnTuTu.

Смартфон Meizu 17 засвітився в базі даних AnTuTu. При цьому флагман показав значний результат, встановивши рекорд продуктивності серед Android-пристроїв.

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Як свідчить скрішот, який оприлюднили інсайдери, смартфон набрав в популярному бенчмарку 580 851 балів.

Що відомо про Meizu 17

Як свідчать витоки, Meizu 17 працюватиме на базі топового процесора Qualcomm Snapdragon 865. Він буде оснащений дворежимним 5G-модемом. Пристрої отримає до 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, при цьому ємність вбудованого накопичувача у всіх версіях складе 256 ГБ.

Основна камера новинки буде представлена ​​сенсорами з роздільною здатністю 64, 20 Мп (ширококутна оптика) і 12 Мп (телеоб'єктив).

Ємність акумулятора Meizu 17 становить 4500 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки.

Новий лідер рейтингу AnTuTu / Скріншот

Ціна

Витоки свідчать, що Meizu 17 буде представлений 15 квітня. За попередніми даними, його вартість складе близько 569 доларів (майже 16 тисяч гривень) на китайському ринку.

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