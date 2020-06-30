Netflix готує аніме на основі гри Cyberpunk 2077: що відомо
Популярний стрімінговий сервіс Netflix вирішив створити ще один серіал на основі гри. Цього разу вирішив екранізувати науково-фантастичну відеоігру Cyberpunk 2077.
Як інформує hypebeast.com, серіал буде в стилі аніме і отримає назву Cyberpunk: Edgerunners.
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Деталі
Над створенням Cyberpunk: Edgerunners працює студія Trigger. Режисером став один із засновників студії, Хіроюкі Імаісі.
Головний герой постійно бореться за виживання на вулицях Найт-Сіті. Щоб чогось досягти, йому довелось приєднатися до банди найманців Edgerunners.
Прем'єра цього серіалу запланована на 2022 рік. Сподіваємось, пандемія не змінить плани і аніме вийде вчасно.
Cyberpunk: Edgerunners: трейлер
Що відомо про Cyberpunk 2077?Це одна з найочікуваніших ігор. Її розробила студія CD Project Red, відома також за грою серії "Відьмак". Вперше гру було анонсовано 30 травня 2012 році.
Гра відбувається в основному від першої особи. Для цього була розроблена нова бойова система, яка містить використання вогнепальної зброї, зброї ближнього бою, сили та навіть бойових стимуляторів, які дають додаткові бонуси/ефекти, такі як збільшення швидкості. Хоча гравці можуть перейти у перспективу від третьої особи.