Netflix показала своє бачення "Відьмака": відео

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Netflix показала своє бачення "Відьмака"
Netflix показала своє бачення "Відьмака" / Фото з вільних джерел

Компанія Netflix показала перший тизер майбутнього серіалу про Відьмака. Головний актор Генрі Кавілл вперше з’явився в образі культового героя романів та ігор, проте, схоже, не всім це сподобалося.

Про це повідомляє 4PDA.

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В офіційному акаунті Netflix з'явився анонс шоу, яке вже давно розбурхує уми шанувальників "Відьмака". Всі, звичайно, переживали за каст і сюжет, але нітрохи не менше фанатів турбувало питання костюмів і декорацій.

Чи вистачить бюджетів на гідні наряди? Чи зможуть художники створити атмосферні декорації? Чи зуміють гримери перетворити вчорашнього Супермена в брутального і пошарпаного життям Геральта? І якщо перші питання поки залишаються без відповіді, то оцінити Генрі Кавілла в ролі можна вже зараз.

Як будуть виглядати інші актори в амплуа їх персонажів поки неясно. Фанати, наприклад, вже висловили побоювання, що навіть з макіяжем Аня Чалотра не буде схожа на книжкову та ігрову Йенніфер. Поки що, на жаль, залишається лише чекати.

Тизер серіалу "Відьмак" від Netflix – дивіться відео

 

Відзначимо, прем'єра серіалу відбудеться в 2019 році, проте до цього часу Netflix напевно дозволить глядачам зазирнути за лаштунки і покаже повноцінний трейлер.

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Теги: Техно Кіно Ігри
Джерело: Техно
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