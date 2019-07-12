Netflix створить мультсеріал за мотивами гри Cuphead

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Netflix створить мультсеріал за мотивами гри Cuphead
Netflix створить мультсеріал за мотивами гри Cuphead / Microsoft

Гра Cuphead вийшла майже два роки тому, проте за цей час галас навколо неї майже не стих. До виходу доповнення The Delicios Last Course розробники гри, здається, задумали геніальну піар-кампанію: спершу її портували на електрокари Ілона Маска, а тепер відомо, що на Netflix вийде мультсеріал за мотивами гри.

Що відомо про мультсеріал? Як повідомляє ign.com, розробники з MDHR Studio анонсували анімаційне шоу в Twitter. Співробітник порталу IGN Райан МакКафрі відразу зателефонував одному з засновників студії, щоб з'ясувати нюанси.

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"Ми не збираємося анімувати це особисто, тому що в такому випадку шоу ніколи не вийде. Наша поточна мета – триматися якомога далі від будь-яких видів комп'ютерної анімації. Кожен кадр буде намальований вручну, але, швидше за все, не на папері, а в електронному вигляді", – повідомив в бесіді з журналістом Чед Молденхауер.

Шоу можна буде дивитися і дітям, але там будуть деякі речі для більш дорослої аудиторії. Це не мультфільм для найменших. Взагалі, до чогось такого ми прагнули і в оригінальній грі,
– додав Молденхауер.

Інші гучні проекти Netflix. Дата виходу серіалу, на жаль, невідома. Зате інший очікуваний геймерами проект Netflix вже на підході: за чутками, прем'єра "Відьмака" відбудеться вже в кінці 2019 року.

З цієї нагоди польські фанати франшизи затіяли справжню диверсію – вони планують замінити довгоочікуване шоу на серіал початку нульових в торрент-роздачах.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Кіно
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