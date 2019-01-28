Netflix випустить серіал за мотивами гри Resident Evil 2

Судячи з усього, успішний дебют гри Resident Evil 2 може стати не єдиним подарунком для фанатів. В мережі почали з'являтися чутки, що компанія Netflix займеться екранізацією гри.

Зомбі-хоррор давно обжився на великих екранах, проте на успішний цикл, ймовірно, поклали око нові люди. Якщо інформація інсайдерів виявиться правдою, то фільм жахів чекає та ж доля, що і "Відьмака", – серіал від Netflix, гіганта індустрії розваг, повідомляє PCGamesN.

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У пресі з'явилася інформація про те, що Netflix працює над телевізійною адаптацією "Обителі зла". За даними Deadline, відповідати за виробництво буде Constantin Film – кінокомпанія, на совісті якої фільми Resident Evil з Мілою Йовович.

Журналісти відзначають, що серіал розширить існуючий всесвіт хоррора, зберігши при цьому його ключові елементи. Сюжет приблизно буде будуватися навколо корпорації Umbrella і нового світового порядку, викликаного спалахом Т-вірусу.

Кінематографічний трейлер гри Resident Evil 2 – дивіться відео

Проект імовірно знаходиться лише на початкових стадіях, так що докладних відомостей про терміни релізу і акторський склад поки немає. Netflix ще не зробила ніяких офіційних заяв, так що до інформації варто ставитися зі скепсисом.

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