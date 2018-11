Неймовірне відкриття: науковці виявили озон в атмосфері Венери

Астрономи виявили озонові шари на полярними областями Венери. Таке відкриття їм вдалося зробити після обробки архівних даних міжпланетної місії "Венера-Експрес". До слова, це підтверджує існуючу модель атмосферної циркуляції Венери, проте дещо змінює існуючі критерії придатності для життя екзопланет.

Про це повідомляє журнал Icarus.

У новій роботі російсько-французька група вчених з лабораторії LATMOS та Інституту Космічних Досліджень РАН знову проаналізувала дані інструменту SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus), що складався з інфрачервоного і ультрафіолетового спектрометрів, встановлених на борту міжпланетної місії "Венера -Експрес". Зазначимо, дані були зібрані в період з 2006 по 2014 роки.

Науковцям вдалося виявити постійні, досить щільні озонові шари, розташовані над полярними областями Венери вище широт 50 градусів, на висоті близько 70 кілометрів від поверхні планети, у верхньому шарі хмар, де тиск аналогічно озоновим шарам в атмосферах Марса і Землі.

Дані, зібрані спектрометрами, допомогли оцінити об'ємну частку озону на Венері, яка склала близько 10-20 частинок на мільярд (або 0,1-0,5 одиниць Добсона). Концентрація озону в атмосфері Землі в тисячу разів більше і становить близько 300 одиниць Добсона. Якщо ж порівнювати з Марсом, то полярні озонові шари Венери приблизно в 10 разів тонше, ніж на Марсі (а концентрація озону в атмосфері Червоної планети приблизно в 100 разів менше, ніж на Землі), проте механізм утворення шарів аналогічний тому, який йде у верхній атмосфері Марса.



Концентрація озону в атмосфері Венери

Крім того, виявлення озонових шарів над полюсами Венери показує правильність прийнятої на сьогоднішній день моделі атмосферної циркуляції, в якій повітряні маси з екваторіальних областей переміщаються по меридіанах до полюсів, де охолоджуються і опускаються нижче, однак виявлена ​​об'ємна концентрація озону в 5 разів вище, ніж передбачає модель, що вказує на необхідність її доопрацювання.

Підсумки роботи також вказують на помилковість твердження про те, що лише факт наявності озону в атмосфері екзопланети може гарантувати її придатність для життя, так як ще необхідна його досить велика концентрація – не менше 100 одиниць Добсона. У Сонячній системі таким критерієм населеності відповідає лише Земля.

