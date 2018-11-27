Неймовірне відкриття: науковці виявили озон в атмосфері Венери

457 Читать новость на русском
Науковці виявили озон в атмосфері Венери
Науковці виявили озон в атмосфері Венери / Sky & Telescope

Астрономи виявили озонові шари на полярними областями Венери. Таке відкриття їм вдалося зробити після обробки архівних даних міжпланетної місії "Венера-Експрес". До слова, це підтверджує існуючу модель атмосферної циркуляції Венери, проте дещо змінює існуючі критерії придатності для життя екзопланет.

Про це повідомляє журнал Icarus.

Читайте також: Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу

У новій роботі російсько-французька група вчених з лабораторії LATMOS та Інституту Космічних Досліджень РАН знову проаналізувала дані інструменту SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus), що складався з інфрачервоного і ультрафіолетового спектрометрів, встановлених на борту міжпланетної місії "Венера -Експрес". Зазначимо, дані були зібрані в період з 2006 по 2014 роки.

Науковцям вдалося виявити постійні, досить щільні озонові шари, розташовані над полярними областями Венери вище широт 50 градусів, на висоті близько 70 кілометрів від поверхні планети, у верхньому шарі хмар, де тиск аналогічно озоновим шарам в атмосферах Марса і Землі.

via GIPHY

Дані, зібрані спектрометрами, допомогли оцінити об'ємну частку озону на Венері, яка склала близько 10-20 частинок на мільярд (або 0,1-0,5 одиниць Добсона). Концентрація озону в атмосфері Землі в тисячу разів більше і становить близько 300 одиниць Добсона. Якщо ж порівнювати з Марсом, то полярні озонові шари Венери приблизно в 10 разів тонше, ніж на Марсі (а концентрація озону в атмосфері Червоної планети приблизно в 100 разів менше, ніж на Землі), проте механізм утворення шарів аналогічний тому, який йде у верхній атмосфері Марса.

Кількість озону в атмосфері Венери
Концентрація озону в атмосфері Венери

Крім того, виявлення озонових шарів над полюсами Венери показує правильність прийнятої на сьогоднішній день моделі атмосферної циркуляції, в якій повітряні маси з екваторіальних областей переміщаються по меридіанах до полюсів, де охолоджуються і опускаються нижче, однак виявлена ​​об'ємна концентрація озону в 5 разів вище, ніж передбачає модель, що вказує на необхідність її доопрацювання.

Читайте також: На борту Міжнародної космічної станції виявили стійкі до антибіотиків бактерії

Підсумки роботи також вказують на помилковість твердження про те, що лише факт наявності озону в атмосфері екзопланети може гарантувати її придатність для життя, так як ще необхідна його досить велика концентрація – не менше 100 одиниць Добсона. У Сонячній системі таким критерієм населеності відповідає лише Земля.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1378
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1014
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2512
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8939
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1726
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
2185
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук