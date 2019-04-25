Неймовірні характеристики топового смартфона Redmi з'явились в мережі

Нещодавно генеральний директор бренда Redmi Лю Вейбінг розповів деякі характеристики флагманського смартфона компанії на базі процесора Snapdragon 855. А тепер мережеві джерела опублікували детальний опис майбутньої новинки.

Дисплей. Як повідомляє SlashLeaks, новий смартфон Redmi отримає 6,39-дюймовий дисплей. Нібито буде застосована панель формату Full HD + з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів.

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Камери. За селфі-зйомку і відеотелефонію відповідатиме фронтальний модуль на 32 Мп. Основна камера отримає тримодульну конфігурацію: йдеться про використання датчиків на 48 Мп, 13 Мп та 8 Мп.

Основні характеристики. Восьмиядерний процесор Snapdragon 855 функціонуватиме в тандемі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Місткість флеш-модуля складе 128 ГБ.



Характеристики нового флагмана Redmi

Раніше також йшлося, що флагманський смартфон Xiaomi Redmi отримає тильний дактилоскопічний сканер, підтримку NFC і бездротової підзарядки акумуляторної батареї та 3,5-міліметрове гніздо для навушників.

Дата анонсу. Офіційна презентація апарату, за чутками, може відбутися вже в поточному кварталі.

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