Неймовірні характеристики топового смартфона Redmi з'явились в мережі

567 Читать новость на русском
Redmi на Snapdragon 855: характеристики
Redmi на Snapdragon 855: характеристики / Getty Images

Нещодавно генеральний директор бренда Redmi Лю Вейбінг розповів деякі характеристики флагманського смартфона компанії на базі процесора Snapdragon 855. А тепер мережеві джерела опублікували детальний опис майбутньої новинки.

Дисплей. Як повідомляє SlashLeaks, новий смартфон Redmi отримає 6,39-дюймовий дисплей. Нібито буде застосована панель формату Full HD + з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів.

Читайте також: Новий топовий смартфон Redmi засвітився на "живих" фото

Камери. За селфі-зйомку і відеотелефонію відповідатиме фронтальний модуль на 32 Мп. Основна камера отримає тримодульну конфігурацію: йдеться про використання датчиків на 48 Мп, 13 Мп та 8 Мп.

Основні характеристики. Восьмиядерний процесор Snapdragon 855 функціонуватиме в тандемі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Місткість флеш-модуля складе 128 ГБ.

Redmi
Характеристики нового флагмана Redmi

Раніше також йшлося, що флагманський смартфон Xiaomi Redmi отримає тильний дактилоскопічний сканер, підтримку NFC і бездротової підзарядки акумуляторної батареї та 3,5-міліметрове гніздо для навушників.

Дата анонсу. Офіційна презентація апарату, за чутками, може відбутися вже в поточному кварталі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чистий четвер 2019: прикмети і традиції
сьогодні
29062
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1427
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
733
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
713
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 566
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1680
Новини
Більше новин
Залиште відгук