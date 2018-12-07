Неймовірний смартфон Vivo Nex Dual Screen "засвітився" на фото та відео

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Vivo Nex Dual Screen: фото та відео
Vivo Nex Dual Screen: фото та відео / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилися якісні фото та відео, на яких зображений ще неанонсований смартфон Vivo Nex Dual Screen. Завдяки цьому витоку інформація щодо двох дисплеїв та незвичної камери підтвердилася.

Про це повідомляє 4PDA.

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На відео автор демонструє перемикання між двома дисплеями – для цього достатньо провести по екрану трьома пальцями.

Огляд Vivo Nex Dual Screen – дивіться відео

 

Щодо камери, то вона має декілька режимів зйомки, в тому числі вміє робити 3D-портрети.

Vivo Nex Dual Screen
Vivo Nex Dual Screen зможе робити 3D-фото

Vivo Nex Dual Screen буде доступний в декількох кольорах, в тому числі червоному і синьому.

Vivo Nex Dual Screen
Vivo Nex Dual Screen отримає два дисплеї

Корпус пристрою отримає конструкцію слайдера. Всі камери смартфона розмістяться на умовній задній панелі над екраном меншого розміру, що дасть змогу робити якісні селфі. Роздільна здатність та інші параметри кожного з трьох модулів не повідомляються.

Судячи з усього, Vivo Nex Dual Screen буде працювати на Snapdragon 845. Топову модифікацію оснастять 10 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Сканер відбитків пальців буде встановлений під основний екран.

Vivo Nex Dual Screen
Vivo Nex Dual Screen представлять 11 грудня

Відзначимо, анонс відбудеться вже 11 грудня. Ціна Vivo Nex Dual Screen наразі не повідомляється.

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: Техно
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